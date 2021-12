Zürich (ots) -Der grösste unabhängige Immobilienmakler der Schweiz BETTERHOMES arbeitet ab 2022 mit dem renommierten Anbieter professioneller Schulungen IREM zusammen. Damit will das Unternehmen um CEO Cyrill Lanz die Qualität seiner hauseigenen Immobilienmakler-Ausbildung weiter erhöhen.BETTERHOMES arbeitet ab 2022 mit Institute Real Estate Management zusammenBETTERHOMES setzt mit seinem Ausbildungssystem immochallenge seit über 16 Jahren auf eine konsequente Verbindung von Digitalisierung und praxisnaher Ausbildung. Im Rahmen des rund einjährigen Ausbildungsprogramms werden alle zukünftigen Makler*innen perfekt darauf vorbereitet, Immobilienanbieter*innen und -suchende zusammenzubringen und bestmöglich zu unterstützen. Eine grosse Rolle spielt dabei das Persönlichkeitstraining Structogram, das Absolvent*innen optimal auf alle Herausforderungen der Zukunft vorbereitet."Unser Ausbildungsprogramm trägt dem Umstand Rechnung, dass trotz der fortschreitenden Digitalisierung der menschliche Faktor immer eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von Immobilien spielen wird", so Unternehmensgründer und CEO Cyrill Lanz. "Aus diesem Grund haben wir unser Ausbildungssystem immochallenge in Zusammenarbeit mit IREM um einen neuen Baustein erweitert, der vertieftes Fachwissen in verschiedensten Bereichen von der Bautechnik über das Portfolio-Management bis hin zum Immobilienrecht und zur Finanzierung vermittelt."Die neuen E-Learning-Inhalte werden nahtlos in das bestehende Learning Management System integriert. Sie setzen sich aus verschiedenen Modulen und Lernvideos sowie detaillierten Selbsttests zur optimalen Prüfungsvorbereitung zusammen. Die Vorbereitung können sich alle Absolvent*innen an den eidgenössischen Fachausweis anrechnen lassen.Neuer Partner auch bei Zustandsanalysen von ImmobilienSeit Juli 2021 hat BETTERHOMES mit IMMOLEDO auch einen neuen Partner bei der Zustandsanalyse von Immobilien. Damit können sich BETTERHOMES-Kund*innen einen transparenten Überblick über den Zustand ihrer privaten Objekte verschaffen und künftige Renovierungsbedarfe präzise antizipieren."Bereits seit Jahren pflegen wir einen intensiven Austausch mit BETTERHOMES und freuen uns, mit unserem Tool für Zustandsanalysen IMMOLEDO einen weiteren Beitrag zur Erfolgsgeschichte dieses innovativen Unternehmens leisten zu können. Das Tool wird in Zusammenarbeit mit BETTERHOMES ständig weiterentwickelt, um so das Kundenerlebnis sowie auch den Nutzen stetig zu steigern", so IMMOLEDO-CEO Christian G. Brunner.Über BETTERHOMESBETTERHOMES steht für Erfolg in der Immobilienvermittlung zu fairen Konditionen und konnte sich mit der Idee der Immobilienfairmittlung - einer innovativen Kombination aus neuster Technologie und lokaler Expertise - zum grössten unabhängigen Immobilienmakler im Heimmarkt Schweiz etablieren und ist ebenso erfolgreich in Deutschland wie auch Österreich tätig. Das Unternehmen garantiert Immobilienanbieter*innen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis einer Maklerdienstleistung und bietet Immobiliensuchenden ein möglichst grosses und attraktives Immobilienangebot.Pressekontakt:BETTERHOMES AGService-ZentraleFlurstrasse 55CH-8048 ZürichAlicia SchärerLeiterin Marketing/KommunikationTelefon: +41 (0) 55 533 08 06E-Mail: alicia.schaerer@betterhomes-international.comWeiterführende Informationen:BETTERHOMES International https://www.BETTERHOMES-international.com/BETTERHOMES Deutschland https://www.BETTERHOMES.de/de/BETTERHOMES Österreich https://www.BETTERHOMES.at/de/BETTERHOMES Schweiz https://www.BETTERHOMES.ch/de/Original-Content von: BETTERHOMES AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017617/100882930