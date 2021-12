Unterföhring (ots) -- Die PNC Championship in Orlando, Florida am Samstag und Sonntag live und exklusiv auf Sky Sport 7 und Sky Sport 3- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1T&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIi8nfquuI9AIVBud3Ch2-JglFEAAYASAAEgIcEPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=1238f34b26b946f7b2e70779d48d5561) können alle Golf-Fans live dabei seinUnterföhring, 15. Dezember 2021 - Nach seinem Autounfall im Februar feiert Tiger Woods nun sein Comeback im Profisport - auch wenn der 45-Jährige eine Vollzeit-Rückkehr auf den Golfplatz zuletzt ausschloss. Gemeinsam mit seinem zwölfjährigen Sohn Charlie wird der 15-malige Major-Sieger an der PNC Championship in Florida teilnehmen.Bei jenem Familienturnier der PGA Tour kürten sich Tiger und Charlie Woods im vergangenen Jahr zum Sieger. Die Golf-Welt dürfte erfreut sein, wenn Tiger Woods nach zehn Monaten wieder das Grün betritt.Sky überträgt die PNC Championship in Orlando, Florida am Samstag- und Sonntagabend live und exklusiv.Die PNC Championship in Orlando, Florida live und exklusiv bei Sky Sport:Samstag:19.30 Uhr: PNC Championship, 1. Tag in Orlando, Florida live auf Sky Sport 7Sonntag:18.00 Uhr: PNC Championship, 2. Tag in Orlando, Florida live auf Sky Sport 3Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Golf-Übertragung ist mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Golf-Fans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/)) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5100458