DATRON AG: Geplanter Generationswechsel im Vorstand findet zum Jahresende 2021 statt - Langjähriger CEO Dr. Arne Brüsch legt Amt zum 31.12.2021 plangemäß nieder - Aufsichtsrat bestellt bisherigen Vorstand Finanzen und Markt Michael Daniel zum Vorstandsvorsitzenden ab 01.01.2022

Mühltal, 15. Dezember 2021 - Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen sowie Dosiermaschinen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt bekannt, dass der aktuelle Vorstandsvorsitzende (CEO) der Gesellschaft, Dr. Arne Brüsch - wie geplant und bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 16. September 2021 veröffentlicht - mit Wirkung zum Jahresende 2021 sein Vorstandsamt niedergelegt hat.



Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der DATRON AG, Dr. Thomas Milde, bedankt sich an dieser Stelle bei Dr. Arne Brüsch ausdrücklich für die langjährige, vertrauensvolle und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit: "Die DATRON AG ist Herrn Dr. Brüsch zu großem Dank verpflichtet. Mit seinem visionären Führungsstil und seiner nachhaltigen Unternehmensstrategie hat er die Gesellschaft in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem international anerkannten, vorbildlichen Maschinenbauer entwickelt. Die Marke DATRON spricht in der Industrie als Anbieter und als Arbeitgeber für sich. Seine persönliche Integrität als Führungskraft an oberster Spitze kann kommenden Generationen als Vorbild dienen. Der gesamte Aufsichtsrat der DATRON AG wünscht Herrn Dr. Brüsch alles Gute für seine private und persönliche Zukunft."



Der Aufsichtsrat der DATRON AG hat - wie geplant und bereits früher veröffentlicht - Herrn Michael Daniel (49), bislang Vorstand Finanzen und Markt der DATRON AG, mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Damit vollzieht das Unternehmen den angekündigten Generationswechsel im Vorstand wie geplant zum 01.01.2022. Der zukünftige CEO der DATRON AG, Michael Daniel, Jahrgang 1972, wurde bereits 2013 zum Vorstand der DATRON AG berufen. Als Mitglied des Vorstandes der DATRON AG verantwortet er die Bereiche Finanzen, Investor Relations und seit Juli 2020 auch Vertrieb und Marketing. Michael Daniel wertete die Berufung zum Vorstandsvorsitzenden der DATRON AG als Signal des Vertrauens in seine fachliche und persönliche Eignung zur Bewältigung der bevorstehenden Aufgabenstellungen: "Ich danke dem Aufsichtsrat der DATRON AG für das in mich und den Vorstand Technik, Dr. Robert Rost (41), gesetzte Vertrauen. Wir haben bereits Erfahrung in der gemeinsamen Führung der Geschäfte sammeln können. Ich sehe uns als schlagkräftiges Team. Auch wenn Dr. Arne Brüsch als Mehrheitsaktionär aus dem Vorstandsgremium ausscheidet, bleiben wir ein mehrheitlich in Familienhand befindliches, börsennotiertes und mittelständisches Unternehmen. Diese Haltung wird unsere weitere Führung weiterhin prägen. Darauf sind und bleiben wir stolz."

