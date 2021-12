Florida, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, veröffentlicht fünf wichtige Tipps zur Cybersicherheit, die Endbenutzer vor einer Vielzahl gefährlicher Betrugsversuche über Weihnachten und Neujahr 2021 schützen sollen.Im Folgenden finden Sie eine Liste mit den fünf wichtigsten Tipps zur Cybersicherheit für die Weihnachtssaison 2021:1. Wenn der Preis einer Ware oder Dienstleistung zu gut erscheint, um wahr zu sein, oder wenn ein sehr begehrter oder schwer zu beschaffender Artikel auf einer unbekannten Website angeboten wird, sollten Sie sehr vorsichtig sein.2. Überprüfen Sie bei Online-Einkäufen immer die Online-Präsenz und den Ruf des Verkäufers, insbesondere wenn es sich um eine Ihnen unbekannte Website handelt.3. Achten Sie bei der Bezahlung von Artikeln auf Angebote, Geschenkkarten anderer Geschäfte als Zahlungsmittel zu akzeptieren, und vergewissern Sie sich bei der Bezahlung von Artikeln mit einer Online-Zahlungs-App wie PayPal, dass die Zahlungsmethode dem Käufer Schutz bietet.4. Achten Sie darauf, dass Sie Passwörter nicht auf verschiedenen Websites wiederverwenden und verwenden Sie ein Passwort, das nicht leicht zu erraten ist. Cyberkriminelle wissen, dass ein Passwort, das sie in die Hände bekommen, wahrscheinlich auch an anderen Stellen funktioniert. Passwort-Manager sind ein großartiges Werkzeug, um Passwörter sicher zu speichern.5. Die Aktivierung der Multi-Faktor-Authentifizierung für E-Mail-, Shopping- und Social-Media-Konten ist ein positiver zusätzlicher Schritt, den Endnutzer unternehmen können, um ihre Konten besser zu schützen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5100497