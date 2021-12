Der Wandel war in den letzten zwei Jahren die einzige Konstante. Was können wir vor diesem Hintergrund im Jahr 2022 am Arbeitsplatz erwarten? Kaum eine Krise der letzten Jahrzehnte hat den Arbeitsmarkt so aufgemischt wie die Coronakrise. Während einige Menschen sich sprichwörtlich kaputt gearbeitet haben, um die Folgen zu bewältigen, sind andere in Kurzarbeit geraten und habe in ihren Karrieren einen Stillstand erlebt. Manche Berufstätige verloren ihren Job sogar ganz, wenn auch nur wenige. Während 2020 vor allem die Bewältigung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...