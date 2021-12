Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unter den Anlegern besteht ein Konsens darüber, dass die rekordhohen oder rekordnahen Bewertungen von Vermögenswerten zu einem großen Teil auf die beispiellose Geldpolitik zurückzuführen sind, so die Experten von XTB.Die Zentralbanken hätten auf die Corona-Krise mit Null- oder Negativzinsen und massivem Gelddrucken reagiert und hätten die Anleger gezwungen, auf der Jagd nach Rendite höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Seit Anfang 2020 habe sich jedoch viel verändert, insbesondere in den USA. Die Wirtschaft habe sich, angeheizt durch umfangreiche Konjunkturprogramme, sehr schnell erholt und sei überhitzt. Wohin man auch schaue, die Daten seien inflationär - die Nachfrage sei sehr stark, das Vertrauen der Unternehmen sei so hoch wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr, die Inflation sei so hoch wie seit fast vier Jahrzehnten nicht mehr und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung seien so niedrig wie nie zuvor. Für die FED gebe es keine Entschuldigung mehr, die Normalisierung zu verzögern, und dies könnte das Ende der "unterstützenden" Politik sein. ...

