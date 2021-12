Proviridis hat für Multi-Energie-Tankstellen in Frankreich Batteriespeicher bei ADS-TEC Energy bestellt. Die Speichersysteme in Containerformat versorgen jeweils zwei Schnellladepunkte mit eigenem PV-Strom. Drei Standorte sind mit diesem Konzept bereits umgesetzt, weitere befinden sich in der Planung. Die Multi-Energie-Tankstellen von Proviridis werden laut ADS-TEC Energy mit "Gas und Hochleistungsstrom ...

