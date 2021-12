Diese Meldung kam aus dem Nichts. Die chinesische Beijing Automotive Group (BAIC) teilte kürzlich mit, bereits 9,98 Prozent der Anteile von Daimler zu halten und das schon seit dem Jahr 2019. Das ist fast doppelt so viel, wie bisher bekannt war. Wie sich herausstellt, hält BAIC damit noch mehr Anteile als Geely-Gründer Li Shufu mit 9,69 Prozent.Das Pikante an der Sache: BAIC befindet sich im Besitz der chinesischen Regierung, was zu vielen Fragen rund um die hohe Beteiligung bei Daimler (DE0007100000) führt. Die Unternehemn selbst sehen darin zwar nur wenige ...

