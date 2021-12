Erstmals betritt ein Hotelbetreiber aus dem White-Label-Segment die Börse: Die Münchner MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) strebt für die kommenden Jahre einen dezidierten Expansionskurs an, sowohl durch organisches Wachstum als auch aktive Konsolidierungsschritte im europäischen Hotelmarkt. Ab dem Jahr 2022 geht man nach den Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie wieder von einer wachsenden Nachfrage bei Premiumhotels aus. Munich Hotel Partners GmbH wird in Lifespot Capital AG eingebracht Die MHP Hotel AG ist durch die Einbringung der Munich Hotel Partners GmbH in die bereits an der Börse ...

