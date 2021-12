Meilenstein dient als Grundlage für kontinuierliche innovative Verbesserungen in der minimalinvasiven Chirurgie

SUNNYVALE, Kalifornien (USA), Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intuitive (Nasdaq: ISRG), ein weltweiter Technologieführer in der minimalinvasiven Behandlung und Vorreiter in der robotergestützten Chirurgie, hat heute bekanntgegeben, dass die Zahl der robotergestützten chirurgischen Eingriffe, die weltweit von Chirurgen mit da Vinci-Chirurgiesystemen durchgeführt werden, die 10-Millionen-Marke überschritten hat.



"Der Einsatz von da Vinci-Chirurgiesystemen bei mehr als 10 Millionen Eingriffen durch Chirurgen spiegelt die Vorteile wider, die eine qualitativ hochwertige, minimalinvasive Chirurgie Patienten, Familien und den sie betreuenden Gesundheitssystemen bietet", so Gary Guthart, CEO von Intuitive. "Obwohl wir stolz auf diesen Meilenstein und diese Dynamik sind, ist dies wirklich ein Moment, um zu sehen, was wir aus diesen 10 Millionen Eingriffen gelernt haben, und uns zu fragen, wie wir dies zur Verbesserung des Bereichs der Chirurgie in den kommenden Jahren anwenden können."

Seit der Zulassung durch die US-amerikanische Food & Drug Administration im Jahr 2000 sind mehr als 6.500 da Vinci-Chirurgiesysteme in 67 Ländern installiert und mehr als 55.000 Chirurgen weltweit in der Anwendung von da Vinci-Systemen geschult worden.

"Wir haben immer versucht, Lösungen zu liefern, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen - bessere Patientenergebnisse, bessere Patientenerfahrungen, bessere Erfahrungen des Pflegeteams und niedrigere Gesamtbehandlungskosten pro Patientenfall", so Guthart. "Wir werden weiterhin ergebnisorientierte Innovationen für unsere Kunden vorantreiben, um ihren Patienten bei den nächsten 10 Millionen Eingriffen und darüber hinaus zu helfen."

Intuitive plant, weiterhin seine tiefe und breite Erfahrung aus diesen Verfahren zu nutzen und für Kunden in Form von personalisierten chirurgischen Schulungsprogrammen, kontinuierlichen Innovationen bei Systemen, Instrumenten und Zubehör sowie einem erweiterten Ökosystem von Kundenservice, Evidenzentwicklung, digitaler Unterstützung und Lösungen umzusetzen.

Es gibt fast 70 repräsentative klinische Anwendungen für da Vinci-Systeme, die viele klinische Fachgebiete umfassen, darunter Urologie, Gynäkologie, Thoraxchirurgie, allgemeine Chirurgie und transorale Chirurgie.

"Die wachsende klinische Evidenzbasis - fast 30.000 Studien zur robotergestützten Chirurgie - und die zunehmende Fähigkeit von Chirurgen, Krankenhäusern und Gesundheitssystemen, ihre eigenen Daten und Patientenergebnisse zu bewerten, waren die Hauptgründe für die Akzeptanz von Chirurgen und das Wachstum der Verfahren, das daraus folgt", so Guthart. "Unsere Kunden setzen sich für die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Patienten ein - sie übernehmen keine Technologie und verwenden sie nicht weiter, wenn diese nicht ihren Bedürfnissen entspricht."

Die neueste, vierte Generation von Robotersystemen von Intuitive, das da Vinci X, Xi und sein Single-Port-System (SP), wurden durch Technologie sowie durch das Hinzufügen von Instrumenten, Funktionen und digitaler Unterstützung weiterentwickelt.

Die Innovation des Unternehmens in der robotergestützten Technologie umfasst die Entwicklung seines endoluminalen Ion-Systems, das eine robotergestützte Lungenbiopsie ermöglicht.

Über Intuitive

Intuitive (Nasdaq: ISRG) mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien (USA), ist ein weltweiter Technologieführer in der minimalinvasiven Behandlung und Vorreiter in der robotergestützten Chirurgie. Als Teil unserer Mission glauben wir, dass minimalinvasive Behandlung eine lebensverbessernde Behandlung ist. Durch Einfallsreichtum und intelligente Technologie erweitern wir das Potenzial von Ärzten, ohne Einschränkungen zu heilen.

Intuitive bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit robotergestützter chirurgischer Technologie und Lösungen in sein Angebot ein und entwickelt, produziert und vermarktet das da Vinci-Chirurgiesystem und das endoluminale Ion-System.

Produkt- und Markennamen/Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Intuitive Surgical oder ihren jeweiligen Eigentümern. Siehe www.intuitive.com/trademarks .

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.intuitive.com .

Über das da Vinci-Chirurgiesystem

Es gibt mehrere Modelle des da Vinci-Chirurgiesystems. Die da Vinci-Chirurgiesysteme wurden entwickelt, um Chirurgen bei der Durchführung minimalinvasiver Operationen zu unterstützen. da Vinci-Systeme bieten Chirurgen hochauflösende 3D-Bildgebung, eine vergrößerte Ansicht sowie Roboter- und Computerunterstützung. Sie verwenden spezielle Instrumente, darunter eine miniaturisierte chirurgische Kamera und am Handgelenk tragbare Instrumente (z. B. Scheren, Skalpelle und Pinzetten), die bei der präzisen Dissektion und Rekonstruktion tief im Körperinneren helfen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.intuitive.com .

Über Ion

Ion ist die robotergestützte Plattform von Intuitive für die minimalinvasive Biopsie in der Lunge. Das System verfügt über einen ultradünnen, ultramanövrierbaren Katheter, der eine Navigation bis weit in die periphere Lunge hinein ermöglicht und die beispiellose Stabilität bietet, die für eine präzise Biopsie erforderlich ist. Besuchen Sie www.intuitive.com/en-us/products-and-services/ion

Wichtige Sicherheitsinformationen

Wichtige Sicherheitsinformationen, Anwendungshinweise, Risiken, vollständige Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen finden Sie unter www.intuitive.com/safety .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Intuitive und unsere Pläne, unsere Produkte weiter zu verbessern, um die minimalinvasive Chirurgie voranzutreiben. Diese Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, auf der geschaffenen soliden klinischen und technologischen Grundlage aufzubauen, unsere Fähigkeit, unsere Kapazitäten zu erweitern, unsere Fähigkeit, in zukünftige Innovationen und Wachstum zu investieren, wettbewerbsfähige Entwicklungen und die Bereitschaft der Kunden, unsere Produkte weiterhin zu benutzen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder Änderungen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.