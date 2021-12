Corona Medikament Paxlovid auch wirksam gegen die Omikron-Variante

Werbung



Das vom US-Pharmaunternehmen Pfizer entwickelte CoVid-19 Medikament Paxlovid soll auch gegen die aus Südafrika gekommene Omikron-Variante des Corona Virus wirken.



Der in New York City ansässige Pharmakonzern Pfizer veröffentlichte am Dienstag die Resultate einer Studie bzgl. der Wirksamkeit der neuen Corona-Tablette Paxlovid. Aus diesem Bericht geht hervor, dass circa 90 Prozent der Hochrisikopatienten ein Krankenhausaufenthalt oder sogar der Tod erspart geblieben ist. Zudem soll das Medikament auch bei 70 Prozent der von der Omikron-Variante betroffenen Patienten angeschlagen haben.



Allerdings enttäuscht ein Aspekt die hohen Erwartungen an das neuen Corona Mittel: Laut Pfizer sollte das Medikament auch die Symptome während des Krankheitsverlaufs lindern. Dies ging aus dem Bericht Pfizers vom Dienstag nicht hervor.



Die Notfallzulassung in den USA wird in Kürze erwartet.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?