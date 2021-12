Stuttgart (ots) -Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 16. Dezember 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Alexandra GondorfWeniger Menschen auf den Straßen und keine Unfälle durch Raketen und Böller, das erhofft sich die Landesregierung von dem von Bund und Ländern beschlossenen erneuten Feuerwerksverbot an Silvester. Es soll sowohl das Infektionsrisiko senken als auch die Krankenhäuser entlasten, die coronabedingt bereits am Limit arbeiten. Kritiker:innen zufolge fördere ein Verkaufsverbot jedoch lediglich den Schwarzmarkt. Illegale oder selbstgebaute Böller seien zudem wesentlich gefährlicher und verursachten schlimmere Verletzungen und sogar Tote. Außerdem fürchteten viele Händler:innen um ihre Existenz. Wie sinnvoll ist das Feuerwerksverbot? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" in der Live-Sendung am Donnerstag, 16. Dezember 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/zur-sache-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8zNDk4MjA2/), außerdem online auf den Seiten des SWR (https://www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw/index.html).Ausschreitungen bei Corona-Protesten - Sorge vor radikalen ImpfgegnernUnangemeldete Demonstrationen in Tübingen, Ausschreitungen in Reutlingen, verletzte Polizist:innen in Mannheim: In mehreren Städten im Land regt sich derzeit massiv Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen. "Der Protest wird immer lauter, immer heftiger, immer brutaler", stellt Innenminister Thomas Strobl (CDU) fest. Die Protestgruppen organisieren sich vor allem über den Nachrichtendienst Telegram und verbreiten dort ihre Botschaften. Diese reichen von Verschwörungstheorien über Antisemitismus bis hin zum direkten Aufruf zur Gewalt. Woher kommen diese schnelle Radikalisierung und die Gewaltbereitschaft und wie sollte man ihnen begegnen? Gast im Studio ist der Journalist Alexander Roth vom Zeitungsverlag Waiblingen.Geimpft, getestet - oder getrennt: Corona-Weihnachten mit der Familie?Trotz vierter Corona-Welle und der hoch ansteckenden Omikron-Variante werden viele Menschen an den Festtagen wieder Freund:innen und Verwandte besuchen. Was ist derzeit erlaubt und wie ist ein sicheres Weihnachtsfest unter den aktuellen Bedingungen möglich? Eine Frage, die Konfliktpotenzial hat, denn schnell ist der Familienfrieden bedroht, wenn unterschiedliche Vorstellungen vom zweiten Weihnachtsfest in Corona-Zeiten aufeinandertreffen. Gast im Studio ist der SWR Gesundheitsexperte Lothar Zimmermann.Corona-Weihnachten, die Zweite - wer darf mit unter den Baum?"Zur Sache Baden-Württemberg!" erfährt in Freudenstadt, vor welche Herausforderungen Familien vor den Festtagen stehen: Kann die Oma an Weihnachten vorbeikommen? Was ist mit dem ungeimpften Onkel? Ist die Christmette sicher? Andere werden gar nicht feiern, weil sie arbeiten müssen: Ärzt:innen zum Beispiel und Pflegekräfte im örtlichen Klinikum. Wie arrangieren sich die Menschen mit dem zweiten Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen?Abriss angedroht - Schwarzbauten auf Streuobstwiesen müssen wegSeit Monaten gibt es in Wendlingen am Neckar Streit um Klettergerüste, Hütten und Wintergärten, die Besitzer:innen von Streuobstwiesen auf ihrem "Stückle" errichtet haben. Jetzt hat der zuständige Kreis Esslingen angewiesen, dass viele der privat errichteten Bauten abgerissen werden müssen, weil die Wiesen in einem Landschafts- und Vogelschutzgebiet liegen. Zudem sei vieles ohne Genehmigung errichtet worden. Die Stücklesbesitzer:innen wehren sich und sagen, Freizeitaktivitäten müssten erlaubt sein, Spielgeräte und Vesperhütten auch. Denn ihre Streuobstwiesen seien schon seit Jahrzehnten Orte der Arbeit und der Erholung.Was schenken Spitzenpolitiker:innen ihren politischen Gegnern?Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Und die Politiker:innen im Landtag? Schenken sich in der Generaldebatte zum Landeshaushalt in dieser Woche nichts. Die Opposition greift die Regierung an, mahnt zur Haushaltsdisziplin. Kretschmann und Co. wehren sich. Weihnachten in der Stuttgarter Politik: Das Fest der Hiebe. Das will "Zur Sache Baden-Württemberg!" ändern und fragt Baden-Württembergs Politiker:innen, was sie ihren politischen Gegnern unter den Christbaum legen würden - gutgemeinte oder doch eher vergiftete Geschenke? 