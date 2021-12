DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Dezember (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/Destatis, Tarifverdienste 2021 (vorläufig) *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 108 zuvor: 109 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Einbringung von Nachtragshaushalt, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 57,4 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 zuvor: 57,4 *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Bekanntgabe der Prognose für das BIP-Wachstum 2021/2022 sowie die Inflation im Jahresdurchschnitt 2021/2022/2023 Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% *** 10:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, Brüssel *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 55,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 zuvor: 58,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,4 *** 10:00 DE/Metro AG, BI-PK (virtuell) *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Jahres-PK (via Livestream) *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 58,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 zuvor: 58,1 10:30 DE/Landgericht München, mündliche Verhandlung im Verfahren von Insolvenzverwalter Jaffé gegen Wirecard AG wegen Prüfung der Nichtigkeit der Jahresabschlüsse *** 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Jahresabschluss-PK, Berlin *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung zehnter TLTRO3 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 184.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: 30,0 zuvor: 39,0 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm 15:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach und RKI-Präsident Wieler, PK zu Kinderimpfung und Corona, Berlin *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,8% zuvor: 76,4% *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,2 zuvor: 58,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 zuvor: 58,3 22:04 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q, Memphis *** 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** - DE/Emissionskalender des Bundes für das kommende Quartal ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

December 15, 2021

