Die US-Aktienmärkte dürften sich am Mittwoch erst in der zweiten Tageshälfte bewegen, aktuell signalisieren die Terminmärkte eine Eröffnung auf dem Niveau des Vortages. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung mitteilen und einen Ausblick auf ihre weitere geldpolitische Strategie geben. Spannend ist dabei die Frage, wie die Fed die jüngsten Inflationsdaten interpretiert und sich daraus möglicherweise eine schnellere Rückführung der Anleihekäufe ergibt. Alle aktuellen Entwicklungen ...

