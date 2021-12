Berlin, 15. Dezember 2021 Am Mittwoch will das Europäische Parlament über den Digital Markets Act abstimmen. Dazu erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder: "Der Digital Markets Act (DMA) setzt zwar wichtige Impulse für einen fairen Wettbewerb in der EU, hat in der zur Abstimmung gestellten...

Den vollständigen Artikel lesen ...