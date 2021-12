Mainz (ots) -Was kommt in Sachen Corona jetzt auf uns zu? Darüber berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 16. Dezember 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.Jeden Tag lassen sich in Rheinland-Pfalz zehntausende Menschen drittimpfen. Der Booster soll sie vor den Corona-Mutanten schützen. Viele sind verunsichert, weil die Wirkung der Doppelimpfung schneller nachlässt als erwartet. Impfdurchbrüche des Deltavirus sind an der Tagesordnung. Und jetzt hat auch noch die Omikron-Mutante Rheinland-Pfalz erreicht. Expert:innen gehen davon aus, dass wir vor einer neuen Welle stehen. Diskutiert wird auch, ab wann die Drittimpfung sinnvoll ist. Ob es sich überwiegend um milde Verläufe handeln wird, und wie viele Einweisungen in die Kliniken es geben könnte, ist noch nicht klar. Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Laura Czerny und Holger Schäfer beschreiben die Angst vieler Menschen, trotz Impfung krank zu werden und die Frage: Wie gefährlich ist die neue Virus-Mutante?Weitere Themen der Sendung:- Weihnachten in der Familie - Wie schützen wir uns und unsere Angehörigen vor dem Virus?- Weihnachtbaum trotz Klimakrise? Können wir uns noch leisten Millionen Tannenbäume zu schlagen?- Kalte Wohnungen an der Ahr: Nach wie vor sind tausende Heizungen zerstört - Wie schaffen das die Menschen?- Die seelischen Folgen der Flut - Wie verarbeiten Menschen im Ahrtal die Katastrophe?- "Zur Sache"-Pin: Wer profitiert von den Biontech-Gewinnen?- Haushaltsdebatte im Krisenjahr - Wieviel Geld kosten Flutkatastrophe und Corona-Pandemie?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5100576