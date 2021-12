Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Xtrackers über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF - 1D investiere in festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die in lokaler Währung von staatlichen Emittenten in Industrieländern begeben würden. Hierbei würden Länder ausgeschlossen, die ESG-Kriterien nicht erfüllen würden. ...

