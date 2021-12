Die Aktienmärkte sind aus der Euphorie in eine Phase des Abwartens gewechselt. Verständlich, denn der Blick auf die Bewertungen lässt einen holprigen Jahresstart 2022 erwarten. "Noch immer sind die Bewertungen sehr hoch und angesichts der in der Realwirtschaft drohenden Risiken vielleicht auch schlicht zu optimistisch", sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. Das langfristige Shiller-KGV liegt aktuell bei 38,6 und hat damit zuletzt neue zyklische Höchststände erreicht. "Höhere Werte wurden nur in der Spitze der Internetblase um das Jahr ...

