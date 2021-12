DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit leichten Abgaben vor Fed

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den neuerlichen Abgaben des Vortages geht es an der Wall Street am Mittwoch in moderatem Tempo weiter abwärts. Die Sitzung verspricht trotz der bislang geringen Bewegung spannend zu werden. Denn im späten Handel wird die US-Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse verkünden und sich Fed-Chairman Jerome Powell anschließend zu den weiteren Projektionen der US-Geldpolitik äußern. Kurz nach Handelsbeginn verliert der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent auf 35.428 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben 0,3 bzw. 0,5 Prozent ab.

Nach dem neuerlichen Inflationsschreck durch die US-Erzeugerpreise am Vortag setzt der Markt auf ein forscheres Vorgehen der Fed im Kampf gegen die hohe Inflation. Eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung mag auf den ersten Blick kein gutes Omen für den Aktienmarkt darstellen, eine nachhaltig hohe Inflation dürfte aber über kurz oder lang die Konjunktur bremsen und damit auch den Aktienmarkt treffen. Daher sehen Händler den Entscheidungen mit gemischten Gefühlen entgegen.

Nur die Inflation zählt

"Was wirklich im Zusammenhang erkennbar ist, ist, dass die Inflation länger als erwartet heißer ist und die Fed dies anerkennt. Es gibt zudem die Ansicht, dass neue Corona-Varianten nicht nur eine Sorge für das Wachstum darstellen, sondern auch für die Inflation", sagt Investmentstrategin Esty Dwek von FlowBank. Schwache US-Einzelhandelsdaten und ein besserer, aber auch nicht in Gänze überzeugender Empire State Index interessieren nicht. Die etwas stärker als gedacht ausgefallenen US-Importpreise untermauern indes die Sicht, dass die Fed handeln müsse.

Pfizer mit positiver Studie gesucht

Unter den Einzelaktien ziehen Pfizer um 1,2 Prozent an. Erste Studien belegten, dass die Pille des Pharmakonzerns gegen Erkrankungssymptome mit Covid-19 auch bei der Omikron-Variante wirke, so das Unternehmen. Eli Lilly ziehen derweil um 4,6 Prozent an, der Pharmakonzern hat den Ausblick erhöht und eine Vorschau auf die künftige "Pipeline" geliefert. Regeneron Pharmaceuticals (-2,7%) sinken nach einer Abstufung durch Bernstein. Bei Adagio Therapeutics (-13%) senken die Stifel-Analysten den Daumen und dampfen das Kursziel mächtig ein.

Nach einer Abstufung durch Goldman Sachs fällt der Chemiewert Albemarle um 5,1 Prozent. Aspen Group brechen nach Geschäftsausweis um 25,3 Prozent ein. Die auf Technologie für das Bildungswesen spezialisierte Gesellschaft schrieb trotz gesteigerter Umsätze weiter rote Zahlen.

Der Dollar bewegt sich vor den Fed-Beschlüssen kaum, der Dollarindex notiert hauchdünn im Plus. Sollte die US-Notenbank ernst machen und die Straffung der Geldpolitik beschleunigen, sei nicht mit einer Reaktion nach dem Motto "sell the fact" zu rechnen, heißt es bei der Unicredit. Denn insbesondere die Europäische Zentralbank dürfte ihre taubenhafte Einstellung kaum überdenken. Der Dollar besitze Aufwärtspotenzial.

Etwas weniger "windstill" als der Dollar zeigt sich der Rentenmarkt. Bei sinkenden Notierungen steigen die Renditen leicht. Händler verweisen auf die hohen Importpreise, die noch einmal gezeigt hätten, wie dringlich ein beherztes Vorgehen gegen die Inflation sei. Mit den Powell-Aussagen dürfte es hier weitere Bewegung geben, heißt es. Steigende Marktzinsen drücken indes den Goldpreis.

Die Erdölpreise bewegen sich derweil nach unten. Auch wenn ein Atomabkommen mit dem Iran und der Aufhebung der Sanktionen noch nicht in Sicht sei, gebe es Fortschritte, heißt es. Denn der Iran hat sich bereit erklärt, der Atombehörde der Vereinten Nationen (IAEA) zu gestatten, wieder Kameras an der Zentrifugenproduktionsstätte in Karaj zu installieren. Damit wurde eine dreimonatige Blockade in dieser Frage beendet. Sollte der Westen zu einer Einigung mit dem Iran kommen, könnte iranisches Erdöl wieder stärker den Weg auf die Märkte finden. Zudem belasten die durch Omikron hervorgerufenen Nachfragesorgen den Mineralölpreis.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.428,12 -0,3% -116,06 +15,8% S&P-500 4.621,90 -0,3% -12,19 +23,1% Nasdaq-Comp. 15.155,27 -0,5% -82,37 +17,6% Nasdaq-100 15.843,04 -0,5% -71,86 +22,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,67 1,2 0,66 55,2 5 Jahre 1,25 2,0 1,23 89,1 7 Jahre 1,41 1,1 1,39 75,6 10 Jahre 1,45 1,0 1,44 53,7 30 Jahre 1,84 1,1 1,83 19,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Di,17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1257 -0,0% 1,1274 1,1269 -7,8% EUR/JPY 128,14 +0,1% 128,14 128,14 +1,6% EUR/CHF 1,0426 +0,3% 1,0415 1,0410 -3,6% EUR/GBP 0,8512 +0,0% 0,8512 0,8511 -4,7% USD/JPY 113,81 +0,1% 113,66 113,72 +10,2% GBP/USD 1,3227 -0,0% 1,3245 1,3237 -3,2% USD/CNH (Offshore) 6,3777 +0,1% 6,3704 6,3731 -1,9% Bitcoin BTC/USD 47.258,89 -2,2% 48.223,05 46.933,49 +62,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,82 70,73 -1,3% -0,91 +47,0% Brent/ICE 72,93 73,70 -1,0% -0,77 +45,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.766,35 1.770,95 -0,3% -4,61 -6,9% Silber (Spot) 21,62 21,95 -1,5% -0,33 -18,1% Platin (Spot) 906,45 923,98 -1,9% -17,53 -15,3% Kupfer-Future 4,14 4,26 -2,9% -0,12 +17,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2021 09:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.