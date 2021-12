WIEN (dpa-AFX) - Der Iran wird der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Überwachung einer Nukleartechnologie-Werkstatt nach monatelanger Pause wieder ermöglichen. Darauf haben sich beide Seiten in Wien geeinigt, wie die IAEA am Mittwoch in Wien bekanntgab. Wird die Vereinbarung wie geplant umgesetzt, dann wäre einer der Streitpunkte rund um die immer schwierigere Überwachung des iranischen Atomprogrammes vom Tisch.

Teherans Zugeständnis wurde öffentlich, nachdem Deutschland, Frankreich und Großbritannien ein mögliches Scheitern der festgefahrenen Wiener Verhandlungen über die Rettung des Atompaktes mit dem Iran aus dem Jahr 2015 in den Raum gestellt hatten.

In der Werkstatt in Karadsch westlich von Teheran werden moderne Zentrifugen zur Anreicherung von Uran hergestellt. Die Technologie ist sowohl für Atomreaktoren als auch für Atomwaffen relevant. Im Juni gab der Iran bekannt, dass die Anlage Ziel eines Sabotageakts geworden sei, und machte seinen Erzfeind Israel verantwortlich. Weil der Iran Karadsch als Tatort einstufte, durfte die IAEA danach ihre Überwachungskameras dort nicht warten und austauschen. Nun sollen die Atominspektoren wieder Zugang bekommen.

Zusätzlich versucht die IAEA seit Monaten, dass weitere Inspektionsbeschränkungen rückgängig gemacht werden, und dass Teheran offene Fragen zur Vergangenheit seines Atomprogrammes beantwortet. IAEA-Chef Grossi hoffte in einer Stellungnahme auf "weitere konstruktive Gespräche" zur Lösung dieser Fragen.