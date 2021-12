Frankfurt am Main (ots) -Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Testbefreiung für dreifach Geimpfte:Bürgertests kostenpflichtig zu machen, sollte das Impfen attraktiver machen - und stellte sich schnell als Fehler heraus, der revidiert wurde. Jetzt haben Bund und Länder beschlossen, dass "Geboosterte" bei Einlasskontrollen keine Tests benötigen. Aus der gleichen Motivation. Und diese Idee dürfte sich als genauso falsch erweisen.Schneller und heftiger als viele es sich vorstellen können, wird uns Omikron treffen. Noch ist offen, wie stark Menschen mit drei Impfungen tatsächlich geschützt sind. Und so räumt Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein: Mit Omikron stelle sich die Frage der Testfreistellung neu. Heißt: Kaum ist die Regelung umgesetzt, wird sie wohl wieder gekippt. Genau das ist das unnötige Hin und Her, das niemand braucht.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5100658