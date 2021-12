EnviroMetal Technologies Inc. (CSE: ETI; FRA: 7N2) meldet weitere erfolgreiche Ergebnisse bei Tests seiner cyanid-freien Goldgewinnungstechnologie bei refraktären Goldkonzentraten. EnviroMetal konnte aus einer von Glencore Technology speziell vorbehandelten Probe geschätzte 96,7% des enthaltenen Goldes in 24 Stunden gewinnen. Alle Tests wurden von EnviroMetal in seinem Labor in Burnaby, British Columbia, durchgeführt. ...

