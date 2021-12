DJ Arbeitgeber warnen Scholz vor Aushöhlung der Tarifautonomie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitgeber haben begrüßt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner ersten Regierungserklärung die Bedeutung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden im anstehenden Strukturwandel unterstrichen habe, ihn zugleich aber vor Schaden für die Tarifautonomie durch die geplante Mindestlohnerhöhung gewarnt. "Die Ampel-Koalition will für Aufbruch und Fortschritt stehen", erklärte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger. "Daran werden die Unternehmen in Deutschland die Regierung auch messen. Mit neuen Belastungen und Regulierungen werde es keinen Aufbruch geben.

Die pauschale Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns durch die Koalition wecke aber Zweifel, wie weit der Respekt für die unabhängige Arbeit der Mindestlohnkommission reiche. "Vorhaben wie diese sind geeignet, Sozialpartnerschaft und Tarifautonomie unnötig auszuhöhlen", warnte Dulger. Beides werde man aber brauchen, um den angestrebten Strukturwandel auf allen Ebenen erfolgreich zu bewältigen. Die Arbeitgeber ständen "für einen intensiven Dialog zwischen Regierung und Wirtschaft bereit".

