Die VT5-Aktie eröffnete zu einem Kurs von 10,20 Franken und kostet um 10.15 Uhr bei knapp 130'000 gehandelten Stück noch genau gleich viel.Zürich - Am Mittwoch ist mit VT5 die erste Special Purpose Acquisition Company (Spac) an der Schweizer Börse in den Handel gestartet. Die VT5-Aktie eröffnete zu einem Kurs von 10,20 Franken und kostete zum Börsenschluss noch genau gleich viel. Damit liegt der Kurs über dem Ausgabepreis von 10,00 Franken. Im Rahmen des IPO hat VT5 rund 200 Millionen Franken an Kapital aufgenommen.

