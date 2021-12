In Zeiten niedriger Zinsen rücken die Kosten für Fonds in den Fokus der Stiftungen. Denn hohe Aufwendungen knabbern direkt an den Ausschüttungen, die für die Zweckerfüllung jeder Stiftung wichtig sind.In der ersten Folge unserer dreiteiligen Serie haben wir geklärt, welche Kosten die Fondsanbieter für unterschiedliche Leistungen erheben dürfen. In Folge zwei blickten wir auf einzelne Gebührentatbestände. Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die Besonderheit der Performance Fees. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg - das gilt besonders für Fondsmanager, die den Markt oder die Benchmark des Fonds outperformen und für diese Fälle eine Performance Fee vereinbart haben. No go für Stiftungen? Wir zeigen die BaFin-Regelungen auf und lassen einige Praktiker zu Wort kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...