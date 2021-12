Die Cleen Energy AG hat, wie vor zwei Wochen angekündigt, die Assets der deutschen Ravolta GmbH übernommen. Zusätzlich werden alle Mitarbeiter und Projektrechte im Ausmaß von 5,8 MWp für 2022 übernommen. "Der Markt für PV-Contracting boomt, die Auftragsbücher sind voll und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für uns ist die Umsetzungsgeschwindigkeit. Der Zukauf unseres wichtigsten Vorlieferanten ist ein echter Gamechanger - wir werden so parallel mehrere Großprojekte in Deutschland, Dubai, Kroatien und Bulgarien umsetzen können.", so CEO Lukas Scherzenlehner. Der rasante Wachstumskurs von 2021 soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Konkret konnte die Cleen Energy AG im Vergleich zum Vorjahr (2020) ihre ...

