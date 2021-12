DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.49 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.159,68 +0,37% +17,09% Stoxx50 3.697,11 +0,39% +18,94% DAX 15.476,35 +0,15% +12,81% FTSE 7.175,67 -0,60% +11,73% CAC 6.927,63 +0,47% +24,79% DJIA 35.534,38 -0,03% +16,10% S&P-500 4.621,72 -0,27% +23,05% Nasdaq-Comp. 15.090,27 -0,97% +17,09% Nasdaq-100 15.781,13 -0,84% +22,45% Nikkei-225 28.459,72 +0,10% +3,70% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,27% -9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,48 70,73 -0,4% -0,25 +48,4% Brent/ICE 73,51 73,70 -0,3% -0,19 +45,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.766,67 1.770,95 -0,2% -4,28 -6,9% Silber (Spot) 21,57 21,95 -1,7% -0,38 -18,3% Platin (Spot) 906,30 923,98 -1,9% -17,68 -15,3% Kupfer-Future 4,19 4,26 -1,5% -0,06 +19,1%

Abwärts geht es mit den Erdölpreisen, die nicht von überraschend stark gesunkenen US-Ölvorräten profitieren. Auch wenn ein Atomabkommen mit dem Iran und der Aufhebung der Sanktionen noch nicht in Sicht sei, gebe es Fortschritte, heißt es. Denn der Iran hat sich bereit erklärt, der Atombehörde der Vereinten Nationen (IAEA) zu gestatten, wieder Kameras an der Zentrifugenproduktionsstätte in Karaj zu installieren.

FINANZMARKT USA

Die Verlustserie der Wall Street setzt sich fort. Im späten Handel wird die US-Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse verkünden und sich Fed-Chairman Jerome Powell anschließend zu den weiteren Projektionen der US-Geldpolitik äußern. Mit dem Näherrücken dieses Termins steigt die Nervosität. Nach dem neuerlichen Inflationsschreck durch die US-Erzeugerpreise am Vortag setzt der Markt auf ein forscheres Vorgehen der Fed im Kampf gegen die hohe Inflation. Eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung mag auf den ersten Blick kein gutes Omen für den Aktienmarkt darstellen, eine nachhaltig hohe Inflation dürfte aber über kurz oder lang die Konjunktur bremsen und damit auch den Aktienmarkt treffen. Daher sehen Händler den Entscheidungen mit gemischten Gefühlen entgegen. Pfizer steigen um 3,7 Prozent. Erste Studien belegten, dass die Pille des Pharmakonzerns gegen Erkrankungssymptome mit Covid-19 auch bei der Omikron-Variante wirke, so das Unternehmen. Eli Lilly springen derweil um 7,6 Prozent, der Pharmakonzern hat den Ausblick erhöht. Regeneron Pharmaceuticals (-1,8%) sinken nach einer Abstufung durch Bernstein. Bei Adagio Therapeutics (-22%) senken die Stifel-Analysten den Daumen und dampfen das Kursziel mächtig ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:30 DE/Metro AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wie erwartet verlief das Geschäft im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend zurückhaltend. Inditex fielen um 5,2 Prozent nach Vorlage von Geschäftszahlen. Bei der spanischen Modekette kam zwar das Wachstum in Online-Geschäft von 28 Prozent gut an. Analysten kritisierten aber die Margenentwicklung, diese habe die Markterwartungen verfehlt. Auch für die Aktie des Konkurrenten Hennes & Mauritz (H&M) ging es nach Zahlenausweis um 2,8 Prozent nach unten. Und dies, obgleich dieser von Analysten als im Rahmen der Erwartungen liegend beschrieben wurde. Weiterhin habe das Unternehmen aber keinen Ausblick für 2022 gegeben, so die UBS. Generali legten um 0,3 Prozent zu. Hier kamen sowohl Aktienrückkauf als auch das Wachstumsziel gut an. Positiv wurde auch die Genehmigung der Suez-Übernahme durch Veolia durch die EU gesehen. Veolia legten um 2,3 Prozent zu, Suez um 0,1 Prozent. Banca Carige schossen um 13,7 Prozent nach oben, nachdem die BPER Banca (+6,1%) ein Angebot für den kleineren Mitbewerber abgegeben hatte. Nach einer erneuten Anhebung des Ausblicks gewannen Cropenergies 4,6 Prozent. Auch die Cropenergies-Mutter Südzucker erhöhte die Prognose, die Aktie reagierte hier mit einem Plus von 2,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Di,17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1262 +0,0% 1,1274 1,1269 -7,8% EUR/JPY 128,25 +0,2% 128,14 128,14 +1,7% EUR/CHF 1,0433 +0,3% 1,0415 1,0410 -3,5% EUR/GBP 0,8521 +0,1% 0,8512 0,8511 -4,6% USD/JPY 113,88 +0,1% 113,66 113,72 +10,3% GBP/USD 1,3218 -0,1% 1,3245 1,3237 -3,3% USD/CNH (Offshore) 6,3770 +0,1% 6,3704 6,3731 -1,9% Bitcoin BTC/USD 47.152,69 -2,4% 48.223,05 46.933,49 +62,3%

Der Dollar bewegt sich vor den Fed-Beschlüssen kaum, der Dollarindex notiert hauchdünn im Plus. Sollte die US-Notenbank ernst machen und die Straffung der Geldpolitik beschleunigen, sei nicht mit einer Reaktion nach dem Motto "sell the fact" zu rechnen, heißt es bei der Unicredit. Denn besonders die Europäische Zentralbank dürfte ihre taubenhafte Einstellung kaum überdenken. Der Dollar besitze Aufwärtspotenzial.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Das Warten auf die Fed hat weitgehend das Geschehen an den Aktienmärkten bestimmt. Vor den am Abend (MEZ) anstehenden Beschlüssen hielten sich die Käufer zurück, die Indizes bewegten sich meist nur wenig, wobei im Späthandel ein leicht negativer Grundton die Oberhand gewann. Dazu trugen laut Marktbeobachtern auch die weiter schwelenden Sorgen um die möglichen Folgen der Corona-Virusvariante Omikron bei. Lediglich in Sydney, wo der Markt mehr der leichteren Vorlage der Wall Street folgte, vor allem aber in Hongkong ging es deutlicher nach unten. In den USA hatten höher als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise die bangen Erwartungen an die Fed verstärkt. Keinen Impuls setzten Konjunkturdaten aus China. In Hongkong belasteten weiter die Probleme im Immobiliensektor, wo diverse Unternehmen mit Zahlungsschwierigkeiten kämpfen. Verstärkend kamen neue Daten aus der Branche hinzu. Die Immobilieninvestitionen ermäßigten sich im November weiter. Außerdem gingen die Neubaubeginne in den ersten elf Monaten des Jahres weiter zurück und die Eigenheimpreise sanken im November den dritten Monat in Folge und verzeichneten den stärksten Rückgang seit mehr als sechs Jahren. Nach einer zwischenzeitlichen zaghaften Erholung, gerieten die Kurse von Immobilienaktien im Tagesverlauf wieder unter Druck. Für die Aktie der neu mit Liquiditätsproblemen in den Fokus geratenen Shimao Property ging es um weitere 4,2 Prozent abwärts. Der Stimmung in Hongkong abträglich waren auch Sorgen um neue Restriktionen seitens der USA. In Tokio ging es für Toyota Motor um 3,6 Prozent nach oben. Hier trieb die Ankündigung über den angestrebten Batterienverkauf für Elektrofahrzeuge.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Höttges bleibt weitere fünf Jahre Telekom-CEO - Appel soll AR-Chef werden

Tim Höttges bleibt weitere fünf Jahre Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG. Das gab der Bonner DAX-Konzern im Anschluss an die Sitzung des Aufsichtsrats bekannt. Der bisherige Vertrag des Telekom-Chefs läuft bis Ende 2023. Darüber hinaus votierte das Aufsichtsgremium für Post-Chef Frank Appel als seinen neuen Vorsitzenden. Appel wird sich bei der Hauptversammlung am 7. April nächsten Jahres zur Wahl stellen.

Dermapharm baut Cannabis-Aktivitäten mit Übernahme aus

Die Dermapharm Holding SE verstärkt sich im Bereich Cannabis. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt es die C3 Cannabinoid Compound Company GmbH, die auf Entwicklung, Produktion und Vermarktung von natürlichen und synthetischen Cannabinoiden spezialisiert ist. Der Kaufpreis beträgt 80 Millionen Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten.

Patrizia legt neues Aktienrückkaufprogramm auf

Der Immobilieninvestor Patrizia will weiter eigene Aktien zurückkaufen. Demnach will die Patrizia AG im Anschluss an ihr zum Jahresende auslaufendes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 50 Millionen Euro ein neues Programm in derselben Größenordnung auflegen. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus würde dies bis zu 2,47 Millionen Aktien oder rund 2,7 Prozent des Grundkapitals entsprechen.

Südzucker verdient deutlich mehr - Umsatzprognose erhöht

Die Südzucker AG hat Umsatz und Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert. Der SDAX-Konzern erhöhte zudem seine Umsatz- und konkretisierte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Gleichzeitig warnte Südzucker vor Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie sowie Volatilitäten auf den Absatzmärkten und Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten.

Bundesnetzagentur: Aus für drei Kohlekraftwerke spätestens im Mai 2023

