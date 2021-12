In Südafrika arbeitet ein heimischer Underdog an der Entwicklung eines eigenen Covid-19-Impfstoffs - vor allem gegen die neue Omikron-Variante. Viel Unterstützung - etwa von Moderna und Co - bekommt er nicht. Auf einem eher unscheinbaren Gebäude in einem Industriegebiet im südafrikanischen Kapstadt ruhen die Hoffnungen eines ganzen Kontinents. Dort arbeitet das Biotech-Unternehmen Afrigen Biologics daran, einen mRNA-Impfstoff für Afrika zu entwickeln. Hervorgegangen ist das Vorhaben aus der globalen Covax-Initiative zur Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen. In diesem Rahmen wurden Hersteller ...

