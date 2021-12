Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire) -Das Volkskomitee der Provinz Ha Tinh und das Unternehmen Vingroup haben offiziell mit dem Bau der VinES-Batteriefabrik in der Wirtschaftszone Vung Ang (Ha Tinh) begonnen. Die Anlage ist durch Investitionen in Höhe von 4.000 Mrd. VND (fast 173,7 Mio. USD) abgesichert und wird in der Anfangsphase auf acht Hektar entwickelt. Der Bau der Fabrik stellt einen wichtigen Meilenstein innerhalb der Strategie von VinFast dar, Batterien für seine Elektrofahrzeuge nach internationalen Standards selbst herzustellen und zu liefern.Die VinES Battery Manufacturing Factory wird Lithium-Batterien für die Elektroautos und Busse von VinFast liefern. In der ersten Phase wird die Fabrik auf einer Fläche von acht Hektar gebaut, finanziert durch eine Gesamtinvestition von mehr als 4.000 Milliarden VND. Die gesamte Infrastruktur der Fabrik, zu der eine Gießerei, eine Schweißerei und eine Verpackungswerkstatt (Akkus) gehören, ist auf eine Produktion von 100.000 Akkusätzen pro Jahr ausgelegt. In der zweiten Phase wird die Produktion um die Herstellung von Batteriezellen erweitert und die Kapazität auf eine Million Akkusätze pro Jahr erhöht.Diese erste und modernste Batteriefabrik in Vietnam wird mit Technologien nach europäischem und amerikanischem Standard ausgestattet und weist die erstaunliche Automatisierungsrate von 80 % auf. Vingroup arbeitet außerdem mit strategischen Partnern zusammen, darunter weltweit führende Unternehmen in zukunftsweisenden Technologien für die Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien.Anlässlich des ersten Spatenstichs erklärte Nguyen Viet Quang, Vice President & CEO von Vingroup: "Die Forschungsarbeit und der Bau dieser Batteriefabrik in der Wirtschaftszone Vung Ang spiegeln unsere Bemühungen wider, ein sauberes Energieökosystem zu schaffen, das zur Lokalisierung der Versorgung von VinFast beiträgt. Darüber hinaus fördern wir die Zusammenarbeit mit vielen renommierten Partnern auf der ganzen Welt, unter anderem mit Unternehmen in den USA, Israel, Taiwan und China, um modernste Batterietechnologien wie superschnell aufladbare Batterien, 100 %-Festkörperbatterien und hochmoderne Batteriematerialien zu erforschen, zu entwickeln und anzuwenden."Der Bau der VinES Battery Manufacturing Factory ist ein bedeutender Schritt für die Umsetzung der "Drei-Säulen"-Batteriestrategie von Vingroup. Diese umfasst die Beschaffung von Batterien von weltweit führenden Herstellern, die Zusammenarbeit mit Partnern für hochwertigste Akkufertigung sowie die Durchführung eigener Forschung und Entwicklung für die Batterieproduktion.Es ist eine wichtige Strategie für das Ziel von VinFast, ein globales Unternehmen für intelligente Elektrofahrzeuge zu werden. Damit wird VinFast in der Lage sein, eine breite Palette an Akkus zur Verfügung zu stellen, die für alle Elektrofahrzeuglinien des Unternehmens geeignet sind, um so die wachsenden Anforderungen auf dem vietnamesischen und dem internationalen Markt zu erfüllen. Die Bedeutung dieser Batteriefabrik im globalen Expansionsplan von VinFast ist vor allem angesichts der jüngsten Markteinführung der beiden Elektroautomodelle VF e35 und VF e36 auf der Los Angeles Auto Show im November letzten Jahres von Bedeutung.Laut Thai Thi Thanh Hai, stellvertretende Vorsitzende der Vingroup und stellvertretende Vorsitzende des Vorstands von VinFast, "steht dies im Mittelpunkt der Lokalisierungsstrategie von VinFast. Die Strategie ermöglicht es uns, Herr unserer Lieferkette für Batterien und Bauteile zu sein. Damit bleibt VinFast an der Spitze der Innovation der Batterietechnologie. Dies wiederum hilft uns, qualitativ hochwertige Produkte zu vernünftigen Preisen anzubieten und die Bewegung der globalen Revolution für intelligente Elektrofahrzeuge voranzutreiben."Nach seiner Inbetriebnahme sollen für das Projekt Tausende in- und ausländischer Arbeitskräfte angeworben werden und es soll zur Beschleunigung der Industrieproduktion in der Provinz Ha Tinh beitragen.Der vietnamesische Präsident Nguyen Xuan Phuc erklärte zu der neuenBatteriefabrik von Vingroup: Anlässlich der Grundsteinlegung der VinES BatteryManufacturing Factory gratulierte der vietnamesische Präsident Nguyen Xuan Phucdem Unternehmen Vingroup und erläuterte die neue Vision des Mischkonzerns: Mitdem VinFast-Automobilfertigungskomplex, der Smartphone-Produktion und der neuenBatteriefabrik soll zeitnah ein Wechsel in der Investitionsstrategie vonImmobilien hinzu Industrie, Dienstleistungen und insbesondere zufortschrittlicher Technologie vollzogen werden. "Das ist nicht nur eine sehrermutigende Entwicklung für große vietnamesische Unternehmen, sondern auch einbedeutender Anlass, der kleine und mittlere Unternehmen dazu ermutigen wird,sich mit Wertschöpfungsketten zu verbinden, die die Zukunft gestalten", betonteder vietnamesische Präsident. "Der Wechsel der Strategie von Vingroup hatgezeigt, dass sich das Unternehmen umfassend und direkt an der wirtschaftlichenUmstrukturierung und Modernisierung Vietnams beteiligt, um einen neuenWachstumspfad mit höherer Produktivität, fortschrittlicherer Technologie undhöherem Mehrwert zu beschreiten." Präsident Nguyen Xuan Phuc erklärte weiter:"Dank seiner Eigeninitiative bei der Beschaffung und Entwicklung vonTechnologien zur Herstellung von Batterien - einer Schlüsselkomponente vonElektrofahrzeugen - wird VinFast sein Ziel, ein global tätiges Unternehmen fürintelligente Elektrofahrzeuge zu werden, schnell umsetzen können. DieMöglichkeit, selbst zu produzieren und zu liefern, ermöglicht es VinFast, einebreite Palette an Akkus bereitzustellen, die für alle Elektrofahrzeuglinien desUnternehmens geeignet sind, den wachsenden Anforderungen auf den vietnamesischenund internationalen Märkten gerecht werden und zur weltweiten EV-Revolutionbeitragen. Der Erfolg der VinES Battery Manufacturing Factory wird wesentlichzur Entwicklung einer modernen und nachhaltigen Wirtschaft beitragen. Vingrouphat den Vorteil, später in den Markt eingestiegen zu sein, genutzt, um diefortschrittlichste Technologie zu wählen. Dies ist eine entscheidende, mutigeund lobenswerte Entscheidung. Der Erfolg von Vingroup bei der Umwandlung ineinen industriellen, technologischen Mischkonzern wird nicht nur anderevietnamesische Unternehmen inspirieren, sondern auch eine wichtige Rolle beimAufbau eines "Make-in-Vietnam"-Ökosystems für die Produktion, das Recycling unddie Wiederverwendung erneuerbarer Energien spielen. Ich gehe davon aus, dassVingroup zu einem führenden Technologieunternehmen wird, das in die Forschungund Entwicklung neuer Technologien investiert, Wegbereiter für Innovation istund auf dem internationalen Markt erfolgreich ist. Bei dieser Gelegenheitmöchte ich Vingroup dafür danken, Städten, Provinzen und RegierungsbehördenSpenden und Unterstützung im Wert von mehr als 10 Billionen VND zur Verfügunggestellt zu haben, wodurch vielen Menschen zeitnah geholfen werden konnte."Informationen zu VingroupDie 1993 gegründete Vingroup ist eines der führenden privaten Konglomerate in der Region mit einer Gesamtkapitalisierung von 35 Milliarden USD aus drei börsennotierten Unternehmen (Stand: 4. November 2021). Vingroup konzentriert sich derzeit auf drei Hauptbereiche: Technologie, Industrie und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vingroup.net/en.Informationen zu VinFastVinFast - ein Mitglied von Vingroup - hat das Ziel, die weltweite Revolution der intelligenten Elektrofahrzeuge voranzutreiben. VinFast wurde 2017 gegründet und besitzt in Hai Phong, Vietnam, einen hochmodernen Automobilproduktionskomplex mit weltweit führender Skalierbarkeit und einer Automatisierung von bis zu 90 %.VinFast hat drei Elektroauto-Modelle, außergewöhnliche Batterie-Leasingverträge und branchenführende 10-Jahres-Garantien angekündigt. Im Juli 2021 begann VinFast mit der Expansion auf den nordamerikanischen und europäischen Markt. Zwei der intelligenten Elektro-SUV-Modelle - der VF e35 und der VF e36 - werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 weltweit für Vorbestellungen verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://vinfastauto.com.Informationen zu VinESVinES Energy Solutions hat sich auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge spezialisiert. VinES betreibt Forschungsinstitute zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen zur Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien. Das Unternehmen arbeitet mit zahlreichen weltweit führenden Batteriezellenherstellern zusammen und investiert in ein modernes Prüfzentrum, um die Produktqualität nach europäischen und amerikanischen Standards zu bewerten.