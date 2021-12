BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt an diesem Donnerstag an seinem ersten EU-Gipfel (10.00 Uhr) teil. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel bekommt es der SPD-Politiker dabei gleich mit mehreren brisanten Themen zu tun. Im Fokus dürfte der Truppenaufmarsch Russlands an der ukrainischen Grenze stehen. Außerdem soll es um den für viele EU-Bürger spürbaren Anstieg der Energiepreise, den Konflikt mit Belarus und den Kampf gegen unerwünschte Migration gehen.

Mit Blick auf die neue besorgniserregende Coronavirus-Variante Omikron suchen die EU-Staaten ebenfalls nach einer gemeinsamen Linie. Dabei dürfte es vor allem darum gehen, das Impfen inklusive Booster voranzutreiben und Reisebeschränkungen innerhalb der EU zu vermeiden./wim/DP/jha