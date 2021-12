DGAP-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Personalie

APONTIS PHARMA erweitert Management für künftiges Wachstum: Thomas Zimmermann wird neuer CFO



16.12.2021 / 07:30

APONTIS PHARMA erweitert Management für künftiges Wachstum: Thomas Zimmermann wird CFO



Monheim am Rhein, 16. Dezember 2021. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, erweitert das Management für das künftige Wachstum und ernennt Thomas Zimmermann zum Chief Financial Officer (CFO). Herr Zimmermann wird ab dem 1. Januar 2022 das Management um Chief Executive Officer (CEO) Karlheinz Gast und Chief Product Officer (CPO) Thomas Milz verstärken. Als CFO übernimmt Thomas Zimmermann Verantwortung für die Bereiche Finance, Supply Chain und IT. Thomas Zimmermann verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen mit Schwerpunkt Finanzen in der Pharmabranche. Zuletzt war er in Deutschland und Österreich als Finance Director für das Schweizer Pharmaunternehmen Galderma sowie als Steuerberater-Syndikus tätig. Seine berufliche Laufbahn begann der Diplom-Kaufmann bei Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie anschließend im Bereich Transaction Advisory Services. "Mit Thomas Zimmermann gewinnen wir einen ausgesprochenen Kenner der Pharmabranche und erfahrenen Finanzmanager in den Bereichen Finanzen, Tax, und Controlling sowie Supply Chain und Internal Control. Das macht ihn zusammen mit seinem umfassenden Netzwerk zur idealen Besetzung mit Blick auf die geplante Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Als ,The Single Pill Company' kombinieren wir Wirkstoffe in einem Präparat für ein verbessertes Therapie-Ergebnis. Diesen Ansatz verfolgen wir auch mit Blick auf die Unternehmensstrukturen. Durch die Bündelung der Kompetenzen im Management ist APONTIS PHARMA hervorragend für das künftige Wachstum aufgestellt", sagt Karlheinz Gast, Chief Executive Officer (CEO) der APONTIS PHARMA AG.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



