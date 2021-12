Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1287 Dollar und etwas höher als am Vorabend.Gegenüber dem Franken legt der Euro ebenfalls leicht zu und kostet zuletzt 1,0444 nach 1,0435 Franken am Vorabend. Der US-Dollar zeigt sich derweil praktisch unverändert mit 0,9252 Franken. Das Geschäft verläuft laut Händlern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...