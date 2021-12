Aktien: Morphosys: Studienerfolg bei Krebsmittel

Anzeige / Werbung

Das Krebsmittel Monjuvi ist ein wichtiger Umsatzbringer für Morphosys. Das deutsche Biotechnologieunternehmen ist mit dem Mittel auf der Erfolgsspur: Neue Studienergebnisse lassen aufhorchen.

Das deutsche Biotechnologieunternehmen Morphosys und sein US-Partner Incyte vermarkten das Krebsmittel Tafasitamab unter dem Namen Monjuvi. Im Zuge einer Studie feiert die Therapie nun einen Erfolg.

Wie Morphosys mitteilte, erhielten in der Studie an Lymphzellenkrebs erkrankte Patienten dieses Mittel zusammen mit dem Medikament Lenalidomid. Bei Vergleichen mit den am häufigsten eingesetzten Therapien für Erwachsene sei dabei eine Verbesserung des sogenannten Gesamtüberlebens beobachtet worden.

Morphosys sprach eigenen Angaben zufolge von einer "signifikanten" Verbesserung: Sie liege bei Behandlung mit beiden Mitteln bei 20,1 Monaten im Vergleich zu sonst 7,2 Monaten.

Morphosys-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie von Morphosys befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, stabilisierte sich aber in den vergangenen Wochen knapp oberhalb von 30 Euro. Die 200-Tagelinie (rot) ist ebenfalls abwärts gerichtet, genau wie der MACD (Momentum). Ein erneuter Test der Unterstützung erscheint daher möglich. Ein Bruch der Unterstützung würde ein Mehrjahres-Tief in der Aktie bedeuten.

Enthaltene Werte: US45337C1027,US5324571083,DE0006632003,US09075V1026,NL0015436031