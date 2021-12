Der neue geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Inflationsbekämpfung sorgt am Donnerstag an den Börsen für Klarheit und lässt die Kurse steigen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den DAX 1,39 Prozent höher auf 15.692 Punkte.Damit dürfte der deutsche Leitindex die für den längerfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie wieder hinter sich lassen, die derzeit bei 15.481 Punkten verläuft. Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...