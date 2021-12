Die US-Regierung setzte weitere Namen auf die schwarzen Listen für Investoren und Lieferanten. Bürger und Unternehmen dürfen nicht investieren, die Produkte sind weiter erhältlich. Acht neue Namen finden sich auf der schwarzen Liste für US-Investoren, berichtet die Financial Times. Darunter fällt DJI, der Weltmarkführer für kommerzielle Drohnen. Den Unternehmen wirft der Biden-Regierung eine Beteiligung an der Unterdrückung der Uiguren in China vor. Die USA setzen sich für keinen Volksstamm auf der Welt so ein wie für diese muslimische Minderheit. Die gebannten Unternehmen...

