TAGESTHEMA I

Die Federal Reserve hat angesichts der hohen Inflation einen zügigeren Ausstieg aus ihrem massiven Kaufprogramm beschlossen. Außerdem werden in neuen Projektionen jetzt mindestens drei Zinserhöhungen im nächsten Jahr in Aussicht gestellt. Der Abbau der Anleihenkäufe wird auf 30 Milliarden Dollar pro Monat verdoppelt, teilte die US-Notenbank mit. Damit würden die Käufe bis März 2022 auslaufen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet. Seit November hat die Fed ihr Kaufprogramm um monatlich 15 Milliarden Dollar zurückgefahren. Im Fachjargon wird dieser Prozess der geldpolitischen Normalisierung auch Tapering genannt. Die Inflation ist in diesem Jahr sprunghaft gestiegen. Im November betrug sie 6,8 Prozent - der höchste Stand seit 1982 - und liegt damit weit über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent. Der Grund für die aus dem Ruder laufende Inflation sind die starke Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sowie Engpässe in den Lieferketten im Zuge der weltweiten Konjunkturerholung nach der Corona-Krise.

TAGESTHEMA II

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte bei seinen Beratungen beschließen, die Nettokäufe unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP Ende März 2022 einzustellen. Das ist der einzige Punkt, über den sich Analysten im Vorfeld der Beratungen einigermaßen einig sind. Die Unsicherheit über weitere Fragen - wie viel Anleihen kauft die EZB im ersten Quartal, wie viel danach, wie wird das APP-Programm modifiziert - ist groß. Ebenso die Unsicherheit bezüglich des makroökonomischen Umfelds, dem sich die EZB bei ihren Entscheidungen gegenüber sieht. Sie hat abzuwägen zwischen den Wachstums- und Inflationswirkungen einer neuen Corona-Variante (Omikron) und einer immer noch überraschend stark zunehmenden kurzfristigen Inflation. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Inflationsprognosen des volkswirtschaftlichen Stabs der EZB für 2023 und 2024. Alle 49 von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die EZB den Hauptrefinanzierungssatz bei 0,00 Prozent belassen wird und den Einlagensatz bei minus 0,50 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Metro AG, BI-PK

22:04 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: 108 zuvor: 109 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 57,4 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,9 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 52,7 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 zuvor: 57,4 - CH 09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Bekanntgabe der Prognose für das BIP-Wachstum 2021/2022 sowie die Inflation im Jahresdurchschnitt 2021/2022/2023 Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 55,9 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 zuvor: 58,4 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,4 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 58,5 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 zuvor: 58,1 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 184.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember PROGNOSE: 30,0 zuvor: 39,0 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,8% zuvor: 76,4% 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,2 zuvor: 58,0 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,6 zuvor: 58,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.706,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.726,00 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 16.370,00 +0,5% Nikkei-225 29.066,32 +2,1% Schanghai-Composite 3.667,10 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 174,31 +11 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.476,35 +0,1% DAX-Future 15.636,00 +0,7% XDAX 15.636,99 +0,7% MDAX 34.333,09 +0,4% TecDAX 3.836,47 +1,3% EuroStoxx50 4.159,68 +0,4% Stoxx50 3.697,11 +0,4% Dow-Jones 35.927,43 +1,1% S&P-500-Index 4.709,85 +1,6% Nasdaq-Comp. 15.565,58 +2,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,20 -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Rally an der Wall Street in Folge der Zinsentscheidung durch die US-Notenbank werden auch die europäischen Aktienmärkte deutlich im Plus erwartet. Positiv wird an der Börse zum einen gewertet, dass die Fed nun den Kampf gegen die galoppierende Inflation aufgenommen hat und das Tapering-Tempo verdoppelt, damit enden die Wertpapierkäufe bereits im März 2022. Zudem wird der Zinserhöhungspfad schneller steiler als bisher prognostiziert, so werden allein für das Jahr 2022 nun drei Leitzinserhöhungen erwartet, eben soviele könnten 2023 folgen. Auch wenn die Leitzinsen damit schneller steigen als bisher eingepreist, werden sie langfristig allerdings nicht höher erwartet wie bisher. Positiv wird in der Folge an der Börse gewertet, dass die US-Notenbank ein sehr klares Bild über die zukünftige Geldpolitik geliefert hat, was den Investoren Planungssicherheit gibt. Zudem ist davon auszugehen, dass bei Eintreten eines externen Events, die US-Notenbank weiterhin bereit steht, einzuspringen. Daneben sind die Blicke bereits auf die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittag gerichtet.

Rückblick: Wie erwartet verlief das Geschäft vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend zurückhaltend. Inditex fielen um 5,2 Prozent nach Vorlage von Geschäftszahlen. Bei der spanischen Modekette kam zwar das Wachstum in Online-Geschäft von 28 Prozent gut an. Analysten kritisierten aber die Margenentwicklung, diese habe die Markterwartungen verfehlt. Auch für die Aktie des Konkurrenten Hennes & Mauritz (H&M) ging es nach Zahlenausweis um 2,8 Prozent nach unten. Und dies, obgleich dieser von Analysten als im Rahmen der Erwartungen liegend beschrieben wurde. Weiterhin habe das Unternehmen aber keinen Ausblick für 2022 gegeben, so die UBS. Generali legten um 0,3 Prozent zu. Hier kamen sowohl Aktienrückkauf als auch das Wachstumsziel gut an. Positiv wurde auch die Genehmigung der Suez-Übernahme durch Veolia durch die EU gesehen. Veolia legten um 2,3 Prozent zu, Suez um 0,1 Prozent. Banca Carige schossen um 13,7 Prozent nach oben, nachdem die BPER Banca (+6,1%) ein Angebot für den kleineren Mitbewerber abgegeben hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Nach einer erneuten Anhebung des Ausblicks gewannen Cropenergies 4,6 Prozent - und dies, obgleich die Anhebung aus Marktsicht nicht ganz überraschend kam. Auch die Cropenergies-Mutter Südzucker erhöhte die Prognose - die Aktie reagierte hier mit einem Plus von 2,8 Prozent. Auffallend fest lagen Evotec im Markt mit Aufschlägen von 7,6 Prozent. Im Handel war von einer größeren Order die Rede.

XETRA-NACHBÖRSE

