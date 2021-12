Die Handelsgruppe Metro (ISIN: DE000BFB0019) will für das Geschäftsjahr 2020/21 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr wurden noch 0,70 Euro ausbezahlt. Die Hauptversammlung soll am 11. Februar 2022 stattfinden. Der Umsatz des im SDAX notierten Konzerns sank im Geschäftsjahr 2020/21 um 3,4 Prozent auf 24,8 Mrd. Euro. Flächenbereinigt nahm der Umsatz um 0,4 Prozent ab. Das EBITDA auf ...

