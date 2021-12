Das Warten auf ein Signal hat sich gelohnt. Der DAX profitierte bereits am Abend von den Fed-Aussagen und zeigt nun wieder Stärke. Über den gestrigen Handelstag im Rahmen der XETRA-Handelszeiten gibt es wenig zu berichten. Denn die Volatilität war teilweise so gering, dass Trader im Vorfeld der Fed-Sitzung kaum ein Signal erhielten. Recht zuverlässig war jedoch Das Thema Gap-Trading. Am dritten Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...