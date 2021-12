Dieser werde aber weiterhin General Manager für das israelische Geschäft von SHL bleiben, heisst es in einer Mitteilung des israelischen, aber an der SIX kotierten Unternehmens vom Donnerstag.Hai wechselt den Angaben zufolge von der Nasdaq-kotierte Radcom zu SHL, einem globalen Anbieter von Cloudbasierter Software für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...