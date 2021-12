FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der neue geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Inflationsbekämpfung sorgt am Donnerstag an den Börsen für Klarheit und lässt die Kurse steigen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax 1,39 Prozent höher auf 15 692 Punkte. Damit dürfte der deutsche Leitindex die für den längerfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie wieder hinter sich lassen, die derzeit bei 15 481 Punkten verläuft. Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt und deutete für 2022 drei Zinserhöhungen an. Damit können die Anleger nun planen, Unsicherheit weicht aus dem Markt. Galt bisher die Liquiditätszufuhr durch die Notenbanken als zentraler Treiber der Kursgewinne an den Aktienmärkten, scheinen die Anleger jetzt darauf zu hoffen, dass die Fed die Inflation bekämpfen kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen. Die Geldpolitik bleibt auch an diesem Donnerstag im Fokus: Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England sowie den Notenbanken Norwegens und der Schweiz stehen an.

USA: - GEWINNE - Die Hoffnung auf ein behutsames und effektives Vorgehen der US-Notenbank (Fed) bei den wohl anstehenden Zinserhöhungen hat die Wall Street am Mittwoch beflügelt. Die wichtigsten Indizes drehten nach den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Beschlüssen der Fed ins Plus. Besonders deutlich nach oben ging es für die konjunktursensiblen Technologiewerte. Der Leitindex Dow Joneses Industrial stieg am Ende um 1,08 Prozent auf 35 927,43 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,63 Prozent auf 4709,85 Punkte an. Bei dem technologielastigen Nasdaq 100 stand ein Plus von 2,35 Prozent auf 16 289,60 Punkte zu Buche.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Klarheit über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed hat die Börsen Asiens am Donnerstag teilweise angetrieben. Allerdings schwelt in China weiterhin die Krise der hoch verschuldeten Immobilienentwickler wie Evergrande. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg zuletzt um 0,2 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen um ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss gut zwei Prozent im Plus.



