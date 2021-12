Von Eliézer Ndinga, Research Lead Die deutlich gestiegenen Liquidationen der letzten Wochen haben die Spekulationsdynamik über den gesamten Kryptomarkt hinweg deutlich reduziert und auf den niedrigsten Stand seit dem Verbot in China im Mai gebracht. Am besten lässt sich die aktuelle Marktlage mit Hilfe eines Indikators abschätzen, der das Open Interest für Perpetual Swap-Contracts für Bitcoin der Marktkapitalisierung gegenüberstellt ("OI vs Market Cap"). Der zugehörige Wert hat gerade den niedrigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...