LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Daimler Truck mit "Overweight" und einem Kursziel von 43 Euro in die Bewertung aufgenommen. Als alleinstehendes Unternehmen habe die von Daimler abgespaltene Nutzfahrzeugsparte das Potenzial für eine höhere Bewertung, schrieb Analyst Kai Mueller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den kommenden Jahren sollten höhere Margen möglich sein. Die Investitionen in Elektro- und Brennstoffzellenantriebe brächten Wachstumspotenzial mit sich./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000DTR0CK8