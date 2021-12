Die Management- und Technologieberatung und die Schweizer Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin gehen eine Kooperation zur Entwicklung eines voll integrierten Invoice-to-Payment Services ein.Zürich - Die Partner verfolgen gemeinsam das Ziel, in ausgewählten Märkten in Europa eine vollständig digitalisierte Lösung für Rechnungsstellung und -zahlung zu etablieren, die von wichtigen Banken und Rechnungsstellern genutzt werden soll. Die Management- und Technologieberatung BearingPoint und die Schweizer Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin SIX gehen eine Kooperation zur Entwicklung eines...

