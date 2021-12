Die US-Notenbank reagiert auf die hohe Inflation und will noch schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen - und stellt nun konkrete Zinssenkungen in Aussicht. An den Finanzmärkten wurde dies jedoch positiv aufgenommen.Die Ergebnisse der ZinssitzungWie die Federal Reserve am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung mitteilte, sollen zum einen die Wertpapierkäufe im Januar um 30 Milliarden US-Dollar ...

