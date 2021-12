AIR FP - Airbus-Zuschlag von Qantas ist Schlag gegen Boeing und die MaxNOVN SW - Novartis setzt Erlös aus Roche-Verkauf für Aktienrückkauf einSPSN SW - Swiss Prime Site übernimmt Real Estate Asset Manager AkaraSTMN SW - Straumann will bis 2030 Umsatz von CHF5 Milliarden erzielenVONN SW - VONTOBEL KAUFT SCHWEIZER FINANZBERATUNGSGESCHÄFT VON UBS BAYN - Bayer steht wegen Monsanto vor Musterklage in DeutschlandB4B - Metro sieht dieses Jahr Umsatz +3% bis +7% und stabilen GewinnVOW3 - *VW SIEHT IM CHIP-NEGATIVSZENARIO 8 MIO ABSATZ IN 2022: MAN.MAG. NordLB erzielt neuen Homeoffice-Pakt mit bis zu 80% Heimarbeit DPW - Nachdem die Deutsche Post Weihnachten 2020 wegen des Lockdowns einen extremen und unerwarteten Paketboom bewältigen musste, sieht die Lage dieses Jahr etwas ...

