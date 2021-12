Zürich (ots) -Die Anlegerversammlung der ECOREAL hat Franziska Bur Bürgin, Sabine Rindisbacher Hösli und Dieter Marmet neu in den Stiftungsrat gewählt. In ihrem Amt bestätigt wurden die bisherigen Stiftungsräte Jürg Häusler (Präsident), Christian Felix (Vizepräsident), Bruno Christen und Riccardo Wahlenmayer.Die Anwältin und Steuerexpertin Franziska Bur Bürgin ist Gründerin und Inhaberin der BaselLegal GmbH. Sie ist spezialisiert auf Stiftungsrecht, berufliche Vorsorge und Steuern, war bis 2020 Verwaltungsratspräsidentin der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Aargau und gibt ihre Erfahrungen in Vorträgen und Dozenturen weiter. Sabine Rindisbacher Hösli, Dr. iur. und Anwältin, ist Rechtskonsulentin Geschäftsbereich Anlagen der Pensionskasse Stadt Zürich. Sie verfügt über Erfahrung mit der Führung von Anlagestiftungen. Seit 2020 ist sie Mitglied der technischen Arbeitsgruppe "Sustainability Finance - Transparenz und Sorgfaltspflichten" des EFD - Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Dieter Marmet, lic. oec. publ. Volkswirt, ist selbständiger Unternehmer sowie Verwaltungsratspräsident der Intershop Holding AG, Real Estate Digital AG (Realmatch 360) und SI Stradum Immobilien AG sowie Verwaltungsrat der Rekali AG. Seine Immobilienexpertise hat er von 1994 bis 2010 bei Wüest Partner AG (ab 1999 als Partner und ab 2005 als Managing Partner) erworben.Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 20/21 ist die ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung somit auch für die Zukunft bestens aufgestellt. Die beiden Jahresrechnungen der Anlagegruppen SUISSECORE Plus und SUISSESELECT verzeichneten im Geschäftsjahr 2020/21 erheblich verbesserte Anlagerenditen. SUISSESELECT verzeichnete einen Anstieg von 4.36% im Vorjahr 19/20 auf 5.56%. SUISSECORE Plus wies fast eine Verdoppelung von 3.38 % (19/20) auf 6.18% aus.Pressekontakt:Jürg HäuslerECOREAL Schweizerische Immobilien AnlagestiftungStockerstrasse 60, 8002 ZürichTel 044 202 49 44office@ecoreal.chwww.ecoreal.chOriginal-Content von: ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088728/100882987