Im nervösen Marktumfeld konnte sich die RWE-Aktie in den vergangenen Tagen nicht nachhaltig von der 34-Euro-Marke nach oben absetzen. Mit dem Rückendwind der Fed könnte aber auch der Versorger nun von der freundlichen Stimmung am Markt profitieren. Der Konzern arbeitet derweil weiter an seinem Umbau und peilt wohl einen weiteren Verkauf an.Laut Handelsblatt will RWE das Gasspeichergeschäft in Tschechien, welches nicht mehr zum Kerngeschäft zählt, verkaufen. Bereits im ersten Halbjahr 2022 soll Barclays ...

Den vollständigen Artikel lesen ...