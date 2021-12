Der neue geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation ist am Donnerstag an den Börsen gut angekommen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex DAX legte rund eine Stunde vor Handelsbeginn um 1,4 Prozent auf 15.694 Zähler zu. Damit dürfte der DAX die für den längerfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie wieder hinter sich lassen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls höher indiziert. Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen ...

