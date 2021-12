Anthony Fauci sieht bislang keine Notwendigkeit, die Impfstoffe an die Coronavirus-Variante Omikron anzupassen. "Unsere Auffrischungsprogramme wirken gegen Omikron", so der Leiter des National Institute of Allergy an Infectious Diseases. Behält Fauci Recht, sollte das für Entspannung bei den Anlegern sorgen.Laut Fauci hat eine Studie ergeben, dass der Spiegel neutralisierender Antikörper gegen Omikron nach einem Booster mit Moderna 20-mal höher war als nach der zweiten Impfung. Die Antikörperantwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...