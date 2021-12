Pressemitteilung der One Square Advisors GmbH:

Deutsche Lichtmiete AG: One Square lädt die Anleihegläubiger zu einer Investoren-Telefonkonferenz am Freitag, den 17. Dezember 16:00 Uhr, ein

In ihrer Presse-Mitteilung vom 09. Dezember 2021 hat die Deutsche Lichtmiete AG bestätigt, dass am 08. Dezember 2021 eine Hausdurchsuchung in ihren Betriebsräumen stattgefunden hat. Hintergrund der Durchsuchung sind Ermittlungen gegen vier Verantwortliche, die die Staatsanwaltschaft Oldenburg gemeinsam mit der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg aufgenommen hat.

Aufgrund dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...